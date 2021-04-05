DKV, RUSYA’DA 2.100 YAKIT İSTASYONUNU DAHA HİZMET AĞINA KATTI

taşımacılık sektörüne nakitsiz yol yardım hizmetleri sunan ve Avrupa’da pazar lideri olan DKV Euro Service, Avrupa Birliği dışındaki tedarik ağını istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Son olarak Rusya’da Lukoil’e bağlı 2.100’den fazla yakıt istasyonunu hizmet ağına entegre eden DKV’nin Rusya’daki yakıt istasyonu ağı 6.400’i geçti.

DKV Enerji ve Araç Servisleri Genel Müdürü Sven Mehringer, bu yeni gelişmeye ilişkin "Lukoil yüksek kaliteli yakıt ve ürünler sunuyor ve müşterilerimiz tarafından itibarlı bir marka olarak biliniyor” açıklamasını yaptı.

‘Son 12 ayda Rusya’da üç kat büyüdük’

Avrasya Ülke Müdürü Fedor Velikanov ise şunları söyledi: “Bu yeni gelişme ile yakıt istasyonlarında Rusya Federasyonu’ndaki durumumuzu daha da geliştirdik. Böylece Rusya’daki DKV istasyonlarının sayısı 6.400’ü geçti. Hizmet ağımız şimdi ülkenin bütün önemli bölgelerini kapsıyor. Böylece son 12 ayda Rusya’daki hizmet ağımızı üç misli büyütmüş olduk.”

45 ülkede 64.000’den fazla istasyon

DKV'nin toplam hizmet ağı hâlen 45 ülkede 64.000’den fazla istasyonu kapsıyor. Mobilite hizmetleri sunucusu DKV, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hizmet verirken Afrika, Asya ve Ortadoğu pazarlarına da ilk adımlarını atıyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.dkv-euroservice.com/tr/