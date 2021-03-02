DKV BOX EUROPE MACARİSTAN’DA HİZMETE GİRDİ

DKV Euro Service, Avrupa’daki bütün önemli paralı yolların ücretlerinin tek kutu ile kolayca ve hızla ödenebilmesi için tasarlanan DKV Box Europe kutusunun artık Macaristan’da da geçerli olduğunu duyurdu.

DKV BOX EUROPE hâlihazırda Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz’de ve ayrıca Warnow Geçişi, Herren Tüneli ve Liefkenshoektunnel’de geçerli. İtalya’da ise devam eden test sürecinin ardından çok yakında aktif olacak.

Jérôme Lejeune: ‘Macaristan’da bir ilki duyurmaktan mutluyuz’

DKV Mobilite Geçiş Ücretleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune; bu yeni gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır Macaristan’daki müşteriler için tek seçenek geçiş ücretini önceden ödemekti. DKV müşterileri Macaristan’da paralı yol geçişlerini ödemek için DKV Card kullanabiliyorlardı. Macaristan’da ilk kez müşterilerimizin kendileri için değer yaratan, kolay ve nakit durumlarına katkıda bulunan bir geçiş ödeme sistemine kavuştuklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Avusturya’nın AB üyesi olmayan ülkelerin taşımacılık şirketlerine dizel yakıt için artık KDV iadesi yapılmayacağı yönünde karar alması ardından faaliyetlerini Türkiye, Sırbistan ve Birleşik Krallık gibi AB üyesi olmayan ülkelerden yürüten birçok şirket Macaristan’ı tercih etmeye başladı. Bu durum Macaristan’ın geçiş ülkesi konumunu daha da pekiştirdi.