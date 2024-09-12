18. yüzyıldan bu yana varlığını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmalarıyla Rami Kışlası, modern bir kütüphane olarak yeniden hayat buldu.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü ile yapılan işbirliği sonucunda hayata geçirilen biyografi kitaplığı, Türkiye'de ilk örnek olma özelliği taşıyor. 10 binden fazla biyografi kitabını barındıracak olan bu kitaplık, geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerin hayat hikayelerini okuyucularla buluşturacak.

Rami Kütüphanesi yetkilileri, kitaplığın sadece bir kitap depolama alanı olmayıp, aynı zamanda biyografi alanında akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti. Kitaplığın açılış töreni önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olup, bu tarihi olayın biyografi meraklıları için heyecan verici bir buluşma noktası olması bekleniyor.

Rami Kütüphanesi'nin bu projesi, geçmişi anlamak ve geleceği şekillendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, İstanbul'un kültürel dokusuna katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Rami’de Biyografi Kitaplığı araştırmacılar ve okuyucularla buluşacak.

Tarihi kışladan kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi’nde kurulacak Biyografi Kitaplığının yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Biyografi Kitaplığı’nın kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü arasında bir protokol imzalandı.

12 Eylül 2024 tarihinde imzalanan protokole Rami Kütüphanesi müdürü Ali Çelik, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan imza attılar.

Törende Rami Kütüphanesi yetkilileri ile Biyografi Enstitüsü mensupları da hazır bulundular. Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, Biyografi Kitaplığında 10 bine yakın biyografi kitabının olacağını ifade ederek, kitaplığın biyografi ile akademik, sosyal ve kültürel olarak ilgilenen herkese hizmet vereceğini belirtti.

Kaşıkçı, Biyografi Kitaplığının alanında Türkiye’de ilk örnek olacağını da söyledi. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise yaptığı açıklamada, Biyografi Enstitüsü ile protokol imzalamaktan ve biyografi kitaplığına ev sahipliği yapacaklarından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Çelik, imzalanan protokolün, kitaplığın yanı sıra biyografi ile ilgili seminer, söyleşi, atölye, panel gibi faaliyetleri de kapsadığını belirtti.

Ayrıca kitaplığın hizmete girdiği zaman ayrıca kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.

Biyografi Enstitüsü

Biyografi Enstitüsü 2020 yılında İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Bünyesinde kuruldu. Kurulduğu günden beri, biyografi alanında faaliyet gösteren enstitü şu ana kadar biyografi seminerleri, biyografi yazım atölyesi, musikişinas portreleri, İbnülemin hakkında tematik video serisi gibi çalışmalar yürüttü.