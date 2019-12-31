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DHL Ormanı Instagram’da büyüyor

DHL Express, “Seninle Daha Yeşil” kampanyasına özel filtreyle yapılan her paylaşımı bir tohuma dönüştürüyor.

DHL Ormanı Instagram’da büyüyor

DHL Express, “Seninle Daha Yeşil” kampanyasına özel filtreyle yapılan her paylaşımı bir tohuma dönüştürüyor.

31 Aralık 2019 Salı 13:26
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DHL Ormanı Instagram’da büyüyor

Daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren DHL Express, “Seninle Daha Yeşil” projesini başlattı. Kampanya için özel olarak tasarlanan keyifli Instagram filtresiyle yapılan her bir paylaşım için bir ağaç tohumu toprakla buluşacak.

Lojistikle ilgili karbon emisyonlarını 2050 yılında sıfıra indirmeyi ve bu kapsamda 2025 yılına kadar tüm dünyada her yıl 1 milyon ağaç dikmeyi hedefleyen DHL, Türkiye’de bu yaklaşımı destekleyecek “Seninle Daha Yeşil” projesini hayata geçirdi.

Yeni yıla girerken tüm çalışanları ve müşterileri adına 13 bin ağaç tohumunu, çevre odaklı sosyal girişim ecording ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ve ecoDrone teknolojisiyle Ankara’nın Çakırlar mevkiinde toprakla buluşturan DHL Express Türkiye, sosyal medyada da yaratıcı bir uygulama başlattı.

Markanın https://www.instagram.com/dhlexpressturkiye/ adresindeki Instagram sayfasında yer alan DHL Ormanı filtresi ile yapılan her bir paylaşım için yeni yılda yeni tohumlar yeşertilecek.

Dijitalde serpilen orman 2020’de GoGreen gönderilerle daha da büyüyecek

Küresel bir lojistik şirketi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarına yıllar önce başlayan DHL Express’in sektörde ilk özelliği taşıyan GoGreen İklim Nötr ürününü tercih edenler, gönderilerine ilişkin tüm karbon ayak izini sıfırlayabiliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalığı artırmak isteyen DHL, proje kapsamında 2020 boyunca gerçekleştirilecek her bir GoGreen İklim Nötr gönderi için de yeni bir tohum topunun toprakla buluşmasını sağlayacak.

Son Güncelleme: 31.12.2019 13:33
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