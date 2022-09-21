Çobantur Boltas’ta “Akademili” Sürücüler Direksiyon Başına Geçti

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü İlhan Çağlar ise, ikinci kurs dönemi için kadın adaylardan daha çok başvuru beklediklerini vurguladı.

Türkiye’nin köklü lojistik markalarından Çobantur Boltas’ın, sektördeki sürücü açığına çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği Sürücü Yetiştirme ve Geliştirme Akademisi’nin ilk kursu tamamlandı. Teorik ve pratik eğitimlerin, profesyonel eğitmen kadrosu ile sektörde iş birliği yaptıkları tedarikçi firmaların yetkilileri tarafından verildiği akademiden mezun olan 8 kişi, yedek sürücü unvanıyla işbaşı yaptı.

Çobantur Boltas Türkiye Filo Direktörü Murat Kunduracı, yeni mezunların ilk aşamada tecrübeli sürücülerle birlikte sahada koçluk sistemiyle yurt içi güzergâhlarda çalışmaya başladığını ifade ederek, “Daha sonra Filo Bölümü tarafından da mezun edilerek kendilerine araçları zimmetlenecek ve yola tek başlarına çıkabilecekler.” dedi.

“Birebir uygulamalı eğitimlerle fark yarattık”

Sektördeki sürücü ihtiyacını karşılamak için Akademi’yi uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm olarak gördüklerini dile getiren Kunduracı, eğitimlerde bir tır sürücüsünün ihtiyaç hissedebileceği, lojistiğin her alanıyla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak aktarıldığını dile getirdi.

Kunduracı, birebir gerçekleştiği ve daha yoğun pratik eğitimlerle benzerlerinden ayrıştığı için kursun oldukça verimli geçtiğine dikkati çekti. Ağır vasıta sürücülerinin eğitimi konusunda profesyonel bir ekip olan HED Akademi ile birlikte çalıştıklarını anlatan Kunduracı, iş birliği yaptıkları önemli tedarikçileri Renault, Prometeon, Tırsan, Mutlu Akü’den de destek aldıklarını, bu markaların kendi ürünlerini hem teorik hem de pratik sunumlarla sürücülere anlattıklarını dile getirdi.

“Yılların tecrübesini 5 haftada kazandırdık”

“Yıllar içinde elde edebilecekleri deneyimi, 5 haftada vaka çalışmalarıyla uygulamalı olarak edinmelerini sağladık.” diyen Kunduracı, eğitimlerin içeriğine ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

“Sürücülere sefer sırasında kullanılan belgeler, gümrük, kara yolu ağı, yol tipleri, trafik kazaları ve istatistikleri, araç kontrolleri, çekici - dorse tanıtımı, kör noktalar, takograf çalıştırma, dinlenme süreleri, manevra çalışmaları, yük emniyeti, dorse açma - kapama, kavşaklar, defansif sürüş, anti skid, anti rollover, ekonomik sürüş gibi konularda detaylı bilgiler verildi.”

“Kadın adaylardan daha çok ilgi bekliyoruz”

Çobantur Boltas Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İlhan Çağlar ise ikinci kurs için başvurularda belirgin bir artış görüldüğünü aktardı. Şirket olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve lojistikte kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Çağlar, sadece masa başında değil sahada da kadın çalışan sayısını artırmak istediklerini söyledi. Çağlar, kursun ikinci dönemi için kadın adaylardan daha çok ilgi beklediklerini de sözlerine ekledi.