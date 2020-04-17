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BP Taşıtmatik ile araçtan inmeden akaryakıt temini

BP Taşıtmatik ile sürücüler araçlarından inmeden, camı bile açmadan akaryakıt dolumu yapabiliyor. BP Taşıtmatik tüm filo müşterilerine kolaylık, hız ve akaryakıt giderlerinde tam kontrol sağlıyor.

BP Taşıtmatik ile araçtan inmeden akaryakıt temini

BP Taşıtmatik ile sürücüler araçlarından inmeden, camı bile açmadan akaryakıt dolumu yapabiliyor. BP Taşıtmatik tüm filo müşterilerine kolaylık, hız ve akaryakıt giderlerinde tam kontrol sağlıyor.

17 Nisan 2020 Cuma 12:28
2009 Okunma
BP Taşıtmatik ile araçtan inmeden akaryakıt temini

Türkiye’de 108 yıldır en iyi hizmeti vermek için öncü çalışmalarını sürdüren BP Türkiye, Taşıtmatik uygulamasıyla filo müşterilerine sunduğu hizmeti zenginleştirmeye devam ediyor. BP Türkiye, Taşıtmatik sistemi ile araçtan inmeden hatta camı bile açmadan ödeme imkânı sunuyor. Ayrıca; ikmal sırasında ödeme yapmadan akaryakıt giderlerinde tam kontrol, hatalı yakıt alımının önüne geçme, tek fatura imkânı, otomatik ödeme seçeneği, faturayla birlikte sunulan akaryakıt alım raporu ve limitlendirme gibi ayrıcalıklar sunuyor.

BP Taşıtmatik üyeleri, www.bptasitmatikonline.com sitesi aracılığıyla yakıt tüketimlerine ilişkin detaylı raporlar ve filo yönetim ekranlarının yanı sıra özel hazırlanmış BP FiloMaster’ın avantajlı kurumsal teklifleri görüntüleyebiliyorlar.

BP Türkiye Taşıtmatik’li müşterileri için özel olarak hazırladığı BP FiloMaster ile, ayrıca şirketlerin günlük operasyonel maliyetlerini de düşüren teklifler sunuyor. Filomaster sayesinde filo müşterileri seyahat, sigorta, sağlık, ofis malzemesi, araç bakımı, araç kiralama, ofis temizliği, kurumsal eğitim gibi avantajlı kurumsal çözümlerden yararlanabiliyor.

Son Güncelleme: 17.04.2020 12:31
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