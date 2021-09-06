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Borusan Lojistik Bilgi Teknolojilerinde Yeni Atama

Ahmet Reha Argaç, Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri & Arge Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Argaç, Borusan Lojistik’in Bilgi Teknolojileri & Arge fonksiyonunun stratejilerinin, şirket hedeflerine ve ihtiyacına paralel olarak belirlenmesinden sorumlu olacak.

Lojistik 06.09.2021, 11:26
Borusan Lojistik Bilgi Teknolojilerinde Yeni Atama

Türk Lojistik sektörünün dijital dönüşümünü üstlenen Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri & Arge Genel Müdür Yardımcısı görevine ağustos ayının ilk haftası itibariyle Ahmet Reha Argaç atandı. Bugüne kadar çeşitli şirketlerde bilgi teknolojilerinin dönüşümü ve dijitalleşme alanlarında önemli çalışmalara imza atan Argaç, yeni görevi ile Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik’in dijitalleşme sürecini bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

1992 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ahmet Reha Argaç, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi ekonomi yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına, 1992 yılında İş Bankası’nda sistem ve veri tabanı sorumlusu olarak başlayan Argaç, sonrasında Yapı Kredi Bankası’nda sistem ve proje yöneticisi görevlerinde bulundu. Ardından Turkcell’de orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarda görev aldı. Sonrasında IBM’de iş servisleri Telekom sektörü ülke lideri olarak, ardından da Hürriyet Medya Grubu’nda bilgi teknolojileri direktörü (CTO) ve icra kurulu üyesi olarak çalıştı. 

Argaç, son olarak Kazancı Holding Şirketleri’nde Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü (CTO) olarak görev aldı. Ahmet Reha Argaç, Borusan Lojistik’in Bilgi Teknolojileri & Arge fonksiyonunun şirket hedeflerinin ve iş birimlerinin ihtiyacına paralel olarak stratejilerinin belirlenmesinden, iş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve yeni projeler ile süreçleri geliştirerek daha verimli ve karlı iş çıktılarının sağlanmasından ve birimlerin dijital dönüşüm yolculuklarında teknoloji partneri olarak sürece liderlik edilmesinden sorumlu olacak. 

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