Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbolu Inter Miami'de bırakacağını söyledi.

Lionel Messi ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak için henüz hazır değilim. Her şeyin biteceğine dair elbette bir korku var" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU SEVİYORUM"

Futbol oynamayı sevdiğini söyleyen Arjantinli, "Futbol oynamayı seviyorum ve her şeyden çok keyif alıyorum" diye konuştu.

SON KULÜBÜNÜ AÇIKLADI

Lionel Messi ayrıca, "Inter Miami, benim son kulübüm olacak" açıklamasında bulundu.

Barcelona, PSG ve Inter Mimai formaları giyen Messi, kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.