2016 yılında kurulan Lin Dış Ticaret ‘metali sanata dönüştürmek’ mottosuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Beylikdüzü’nde iki tesisinde robotik ortamda metal ve galvanizden mutfak, züccaciye ve bahçe mamulleri üreten Lin Dış Ticaret Türkiye’de zincir marketler ve 10’a yakın ülkeye ürün gönderiyor. Firma hedefini, ihracatı her yıl daha da arttırmak olarak belirledi. Lin Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Osman Asan çalışmaları, ürünleri ve hedefl eriyle ilgili Ekovitrin’e konuştu.

Lin Dış Ticaret nasıl kuruldu? Firmanız neler üretiyor?

Üretime 2016 yılında kuruluşla başladık. 2020 yılında ikinci fabrikamıza kavuştuk. Merkezimiz İstanbul Beylikdüzü. Mottomuz ‘metali sanata dönüştürmek’. Açıkçası, kendi alanımızda metali sanata dönüştüren tek firmayız diyebilirim. Metalden ve galvanizden mamuller yapıyoruz. Ürünlerimiz züccaciye, mutfak ve bahçe ürünleri alanında. Züccaciyede ürünlerimiz oldukça fazla. Bu ürünlerle ülkemize hizmet veriyoruz. Yurtiçinde 15’e yakın zincir marketle çalışıyoruz. Yerel marketler de kapsama alanımız içinde. Yurtdışına ise bahçe ürünlerimizi gönderiyoruz. 10’a yakın ülke ile çalışıyoruz.

METALİ SANATA DÖNÜŞTÜRMEK FİKRİ NASIL OLUŞTU

Sektöre nasıl girdiniz? Metali sanata dönüştürmek fikri nasıl oluştu? Ar/Ge’ye de çok önem veriyorsunuz… 2024 yılı için yeni trendler nelerdir?

Daha önce yüzlerce firma plastik, seramik, ahşap ve cam mamulleri üretiyordu. Biz de metal üzerinden gidelim dedik. Zincir marketler başta ürünlerimiz çok ilgi gördü. Yenilikçi anlayışla yürüdüğümüzden yeni ürünleri de kısa zamanda piyasaya verebiliyoruz. Piyasayı tanıyoruz… Hangi ürünlerin tercih edileceğini tahmin ediyoruz. Zaten bizim satılacağına inandığımız ürünlerimiz var. Mesela tepsi, patates – soğan kovaları, ekmek sepetleri gibi. Ürünlerimiz değişmese bile günün trendlerine göre renk kombinasyonlarını değiştirebiliyoruz. Genelde krem gibi çok satan renkler var.

İHRACAT AĞINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Türk KOBİ’leri artık dış ticaretle ekonomiye daha fazla katkı vermeye başladı. Siz de bu yolda hedef belirleyen bir firmasınız. Bu yılki öngörüleriniz nelerdir?

Hedef olarak önceliğimiz ihracata ağırlık vermek ve her yıl ihracatı daha da artırmak. Dünyada genel bir durgunluk ve sıkıntı var. Uluslararası fuarlardan istenilen verimler alınamıyor. Lin Dış Ticaret olarak yurtdışında Almanya, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde genelde 3-5 firma ile çalışıyoruz. Bu yurtdışı firmalara 12 ay ürün gönderiyoruz. Ayrıca pazar büyütme çalışmalarımız da oluyor. Dolayısıyla ana hedefimiz ihracat ve ihracatı büyütmek. Zaten firmamızın adı da Lin Dış Ticaret. Yurtiçinde ticaretimizi yapıyoruz, insanlarımıza en güzel ürünleri sunmaya çalışıyoruz ama yurtdışında da giderek ayağımızı sağlamlaştırıyoruz. Bizim asıl hedefimiz ihracat.

BİZ YURTDIŞINDAN DAHA İYİ ÜRETİYORUZ

Sektörde yurtdışından gelen ithalatı da bir nebze yerli ürünlerinizle azaltıyorsunuz. Aslında bir bakıma milli bir üretim yapıyorsunuz. Bu konuda ne dersiniz?

Yurtdışına baktığımızda daha önce Almanya, ABD, İsviçre, İtalya, Fransa gibi ülkeler bu tür ürünleri Çin’den alıyordu. Ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da bu akını gücümüz nispetinde engelledik diyebiliriz. Çünkü ürünlerimiz daha sağlam, kaliteli ve güvenilir. Her yerde tercih ediliyor. Çin’de bu tür üretimler sac olarak 0,20 ile yapılıyor. Biz ise 0,40 mm -0,45 mm. ile çalışıyoruz. Yurtdışından daha iyi üretiyoruz. İşte bu kaliteyi de beraberinde getiriyor. Zira bizim ihracatta sıkıntımız yok. Sorunumuz müşteri ve portföy anlamında. Onu da aşmaya çalışıyoruz.

SAĞLIK VE KALİTE AÇISINDAN SORUN YAŞAMIYOR

Ürünleriniz genellikle gıda ile temas ediyor. Tabii ki sağlık konusu ön plana çıkıyor. Kadınlarımızın da bu konuda ciddi hassasiyetleri var. Bu konuda neler söylersiniz?

İşletme kayıt belgemiz var. Bu belgeyi Tarım Bakanlığı veriyor. Yani öncelikle ürünlerimizin Tarım Bakanlığı onaylı olduğunu belirteyim. Aynı zamanda SGS firmasıyla da denetleniyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizi incelemeye de gönderiyoruz. ISO belgelerimiz ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO45001 mevcut belgelerimizden bazıları. Ürünlerimizin hem patentleri hem de İSI belgeleri var. Zaten bunları yapmak zorundayız.

E-TİCARETİ ÖNEMSİYOR VE YATIRIM YAPIYOR

e-Ticaret hakkında hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz. Bu alanda neler yapıyorsunuz?

E-Ticarete fazlasıyla önem veriyoruz. E-Ticaret dünyanın vazgeçemeyeceği bir ticaret yolu. Bu işe 6 ay önce başladık. Emekleme safhasındayız. Trendyol, hepsiburada, n11, Amazon, PTTAVM, Pazarama gibi kuruluşlarla çalışıyoruz. Günlük 300’e yakın kargo yapıyoruz. Perakendeye yeni başladık diyebiliriz. Fakat toptan ticarette oldukça başarılıyız. E-ticarete yatırımlarımız sürüyor.

FABRİKALAR ROBOTİK SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

İstihdam ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Tecrübeli üretim ekibimiz 2 fabrikamızda,robotik sistemle koordinasyon içerisinde çalışıyor. Lin Dış Ticaret teknolojiden nasibini almış bir firma. Bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. İşimizi emek yoğundan teknolojiye çekmede oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Günün şartlarına göre teknolojiye yatırım yapıyoruz.

Sektör temsilcilerine ve sizinle çalışmak isteyenlere ne söylemek istersiniz?

Sektördeki çalışanların her zaman yanındayız. Onların haricinde kimseye ürün vermemek babında dik duruyoruz. Metro, Migros, Carrefour, BİM, A101, TEDİ, Hakmar, gibi marketlere ürünlerimizi veriyoruz. Markamızın sembolü çınar yaprağı. Çınar’dan esinledik. Markamız tuttu. Biz de çınar gibi yıllarca ayakta kalmayı ve ülkemize hizmet etmeyi hedefl erimiz için çınar yaprağını marka sembolü haline getirdik.

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...

Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.

İş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere, finans, borsa, ekonomi, sağlık, sanat ve spor dünyasından gelişmeleri takip etmek için takipte kalın.

Aşağıdaki linklerden uygulamamızı indirebilirsiniz.