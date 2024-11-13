Kurduğu sistem, sürücü ortakları ve araçlarıyla da teslimatları hızlı ve basit hale getiriyor. Teslimat süreçlerini hızlandırarak yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan firma, Asya, Latin Amerika ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgelerinde toplam 13 pazarda büyümeye ve liderliğini korumaya devam ediyor…

Türkiye genelinde KOBİ’ler dahil pek çok firma için, istenen boyutta araç ve teçhizatla talep üzerine teslimat çözümleri geliştiren Lalamove’un Türkiye pazarına açılması önemli bir dönüm noktası oldu. Marka, teknolojisi ve kapsamlı sürücü ağıyla yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve sürücü ortakları için anlamlı fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Lalamove, Türkiye’deki yolculuğunda küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) odaklanarak, öncelikle yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye'de 3 milyondan fazla KOBİ bulunuyor ve bu işletmelerin hem ticari hem de lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli araç tipleri (minibüs, panelvan, kapalı kasa kamyonet, motosiklet) ile hizmet veriyor. Lalamove, uygun fiyatlı çözümleri ve gerçek zamanlı GPS takibi gibi özellikleriyle, lojistik süreçlerinde şeffaflık sağlayarak işletmelerin teslimat süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, platformun çok duraklı teslimat ve API entegrasyonu, KOBİ’lerin operasyonel verimliliğini artırarak iş süreçlerine esneklik katıyor.

Lalamove, talebe göre lojistik operasyonları yönetirken, gerçek zamanlı GPS takibi ile teslimat süreci boyunca şeffaflık sağlıyor. Çok duraklı teslimat özelliği ile de karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için lojistiği kolaylaştırıyor, API entegrasyonu ise mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak genel operasyonel verimliliği artırıyor. Teknolojiyle güçlendirilmiş çözümleriyle bireyleri, araçları, yükleri ve yolları birbirine kavuşturan Lalamove, kullanıcıları için önem taşıyan küçük ve değerli eşyalardan, ağır ve hacimli eşyalara kadar her ebatta her şeyin teslimatını sağlıyor.

HEDEF, HIZLI, UYGUN FİYATLI VE ESNEK TESLİMAT ÇÖZÜMLERLE KOBİ'LERİ GÜÇLENDİRMEK…

Ünlü lojistik markası, Türkiye’yi de içine alan bu büyümeyi, 400'den fazla şehirde faaliyet gösterdiği global operasyonlarının EMEA bölgesine taşınması açısından önemli bir kilometre taşı olarak tanımlıyor. 2024’ün ilk yarısında 337,9 milyon sipariş tamamlayarak 4 milyon ABD doları üzerinde küresel taşımacılık GTV’sine ulaşan Lalamove, şu anda 15,2 milyon aylık aktif kullanıcı ve 1,4 milyon sürücü ortağı ile lojistik sektöründe liderliğini koruyor.

Lalamove Operasyon Direktörü Paul Loo, amaçlarının yerel işletmeleri güçlendiren yenilikçi lojistik çözümler sunmak ve sürücü ortakları için anlamlı kazanç fırsatları yaratmak olduğunu belirtiyor: “Küresel çapta başarımıza tanık olduk ve yenilikçi yaklaşımımızı Türkiye pazarına getirmekten heyecan duyuyoruz. Taahhüdümüz, yalnızca yerel işletmeleri güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bireyler için genel teslimat deneyimini de geliştiren dönüştürücü lojistik çözümleri sunmak”.

SÜRÜCÜ ORTAKLAR İÇİN KAZANÇ FIRSATLARI

Lalamove, sürücü ortaklarına esnek çalışma saatleriyle gelir elde etme fırsatı sunuyor. Sürücüler, kendi işlerinin patronu olmanın keyfini çıkarırken aynı zamanda kişisel ve profesyonel hedeflerini dengeleyebilecekler. Lalamove’un en önemli özelliklerinden biri de sürücü güvenliğini artıran eğitim programları ile sürücü ortaklarını destekliyor olması.