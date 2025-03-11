Gece Kulüpleri ve Fuhuş İddiaları

Geçtiğimiz hafta Alayköy’de bir gece kulübünde bir kadının ölü bulunmasını hatırlatan Derya, “Bir seks kölesi kadın ölü bulundu, gece kulüpleri artık kapatılmalı” diyerek sert tepki gösterdi. Yasal düzenlemelerin sorunu çözmek yerine bu düzeni koruduğunu iddia eden milletvekili, "Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası sayesinde güya denetim yapılıyor ama aslında o iş böyle değil” ifadelerini kullandı.

Derya, bu sistemin yalnızca gece kulüpleriyle sınırlı olmadığını, internet üzerinden kadınların kataloglarla pazarlanarak yatlar ve villalar kiralanarak fuhuş turizmi yapıldığını dile getirdi.

Ülkeye getirilen kadınların öğrenci olarak kaydedildiğini ve fuhuş yaptırıldığını öne süren Derya, “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası sayesinde güya denetim yapılıyor ama aslında o iş böyle değil” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara Uyuşturucu Veriliyor”

Derya, bu sistemde kadınların zorla çalıştırıldığını ve buna dayanabilmeleri için uyuşturucuya bağımlı hale getirildiğini iddia ederek, “Bu kadınlara o yaptıkları işe tahammül edebilmeleri için uyuşturucu veriliyor. Beraberinde narkotik var bunun” şeklinde konuştu.

“Gurur Duyun Eserinizle”

Kuzey Kıbrıs’ta insan ticaretine, uyuşturucuya ve mafya düzenine karşı yıllardır mücadele ettiğini belirten Doğuş Derya, Meclis’teki diğer vekillere “Kız babası olanlarınız var aranızda. Bir ülkenin insanları yoksulluk nedeniyle seks kölesi haline geliyorsa, mafyanın eline düşüyorsa, kurtarılamıyorsa, bu sizin eseriniz. Gurur duyun eserinizle” sözleriyle seslendi.

Bu açıklamalar, ülkede insan ticareti ve zorla çalıştırma iddiaları konusunda ciddi bir tartışma başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.