Üsküdar'da Üsmek Mağazası Kerem Görsev Konseriyle Açıldı

Üsmek Mağazası Kerem Görsev Konseriyle Açıldı

Mağaza açılışına TBMM Başkan'ı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen, Amerikalı Müslüman kadın film yönetmeni ve yapımcı Samah Safi Bayazid ile çok sayıda seçkin davetli ve vatandaşlar katıldı. Açılışta dünyaca ünlü müzisyen Kerem Görsev’in piyona başında verdiği mini konser herkesi mest etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşen açılış öncesi kürsüye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, kadın ve erkeğin her zaman dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Şentop: “Biz Kadın Erkek Birlikteliğine İnanan Bir Milletimiz”

“Örgütlü bir şekilde çalışılırsa dayanışmanın aşamayacağı, sorunların çözülemeyeceği hiç bir şey yoktur. Kadınlarımızın eşitlik temelindeki hak mücadelesini esasen bir nevi erkeklerle mücadele gibi gösterme gayretleri de son derece yanlıştır. Bu bakış açısı kadınlarımızın haklı mücadelesine en büyük zararı veren ve kitlesel anlamda arkalarındaki desteği de azaltan bir düşüncedir. Bu bakımdan haklı mücadelemizde doğru terminolojiye dayalı söylemi kullanmak ve örgütlü bir şekilde çalışmaya gayret etmek mücadelemizi büyütecektir. Kadının olmadığı yerde her açıdan bir kuraklaşma vardır. Sevgi olmaz, anlayış olmaz, merhamet hiç olmaz. Milletler, kadın erkek dayanışarak hep birlikte ilerlemek durumundadırlar. Kadınların mücadelesi evde işyerinde hayatın her kademesinde ve aynı zamanda insanın ve emeğin özgürleşme mücadelesidir. Biz destanlarında bile kadın erkek omuz omuza var olmuş tarihi kadın erkek birlikteliğine inanan ve öyle de yaşayan bir milletiz. “

Türkmen: "Bu Mağazanın Türkiye’de Benzeri Yok"

Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen ise açılışta önce 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe değindi: "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Kadınların el emeği göz nuruna, alın terine saygının ve değerin en önemli eserlerinden birisi ÜSMEK adı altında başlattığımız meslek edindirme kurslarıdır. Onun çok önemli bir bölümünü burada açıyoruz. Üsküdar'da İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. ÜSMEK varsa küsmek yok dedik. Sevgili hanımefendileri üzmek yok dedik. 16 kurs merkezimiz hizmetine devam ediyor. Türkiye'de ilk kez böyle bir mağazayı hizmete açıyoruz. Üsmek’in satış mağazası. Önemli ve bir o kadar da zor bur konu. Üsküdar’daki hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru bu muhteşem ürünlerin satışının yapılacağı mükemmel bir mağazayı açıyoruz. Buradaki ürünlerin tamamı yerli ve milli. Bir defa organik ürünler var burada. Fabrikasyon bir malzeme, ürün yok. Tamamen bu Üsmek’lerde kurs gören kursiyerlerimizin, hocalarımızın el emeği göz nuru, muhteşem sanat eserleri. Maalesef bu kalitede ürünlerin yer aldığı başka bir mağaza yok; ne İstanbul’da ne de Türkiye’de. Gönül isterdi ki daha çok olsunlar. Mağazayı açacağız ama bunun sürdürülebilir olması da çok önemli. Ürünlerin devamı da olması lazım. Zor bir işe giriştik ama başarılı hanım kardeşlerimize güveniyoruz. Üsmek’lere bu yıl 10 bin civarında başvuru oldu. 6 binden fazla kursiyerimiz var. 110 tane hocamız bilgi ve tecrübelerini aktarıyorlar. 16 kursumuz var. Perşembe günü de Ünalan mahallemizde yeni bir kursumuzu daha açıyoruz. Ardından bir yenisini dana açacağız.“

Türkmen: “Gastronomi Okulu ve Gastronomi Sokağı’nı da Açıyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında Üsküdarlılara iki yeni müjde daha verdi:

“İstanbul’da ilk olacak İcadiye mahallesinde Üsmek dahilinde bir gastronomi okulu açacağız, yemek okulu. Üsmek’in yemek kursları zaten var ama bir binayı sırf yemek okulu olarak açacağız. Çok özel bir gastronomi okulu olacak, şimdiden hayırlı olsun. Uncular sokağımızı biliyorsunuz trafiğe kapattık. Yeniden düzenledik orayı. Tarihi Uncular sokağımız da gastronomi sokağı oluyor. İstanbul’da böyle bir sokak yok. 21 Haziran Dünya Gastronomi gününde gastronomi sokağımızın açılışını yapmış olacağız. Bütün Türkiye’deki sofraların zenginliklerini güzelliklerini orada sizlere sergileyeceğiz. Orası da hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Açılışı yapılan ÜSMEK mağazasında ilk alışverişi Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen ve TBMM Başkan'ı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop yaptı.