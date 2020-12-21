7 rakamının sırrı nedir?

Tüm bu olup bitenlerin gölgesinde 7 rakamı ile ilgili 65 çarpıcı gerçeğe bir göz atalım.

1. Müzikte 7 nota vardır.

2. 7 temel renk vardır.

3. Dünyada 7 kıta vardır.

4. Gökkuşağı, 7 renktir.

5. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, 7 ayettir.

6. Dinimiz İslam’da 7 mertebe vardır.

7. Topkapı Sarayı’nın 7 büyük kapısı vardır.

8. 7 tane baş melek vardır.

9. Mitolojide 7 esas tanrının var olduğu düşünülür.

10. Tibet’te 7 Buda vardır.

11. İnsan yüzünde 7 delikli nokta bulunur.

12. Müslümanlıkta 7 kat cennetten bahsedilir.

13. Eshab-ı Kehf olayı, 7 uyurlar olarak bilinir.

14. Büyükayı takımyıldızlı 7 yıldızlıdır.

15. Roma rakamı sisteminde 7 harf vardır.

16. İstanbul, Roma ve Kudüs’te 7 tepe vardır.

17. Antik Dünyanın 7 harikası vardır.

18. Cuma namazının yedi farzı vardır.

19. Yahudilerde kutsal şamdan 7 mumludur.

20. Türkiye’de 7 coğrafi bölge vardır.

21. Kızılderililere göre mevsimler 7 tanedir.

22. Ailede soy 7 göbeğe kadar çıkarılır.

23. Bir uğur böceğinde genellikle 7 leke bulunur.

24. Memelilerin boyunlarının çoğunda 7 kemik bulunur.

25. Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı yedidir.

26. Dijital cihazlar 7 segmentli bir ekran kullanır.

27. Çıplak gözle görülebilen gök cisimlerinin sayısı yedidir.

28. Kefene 7 arşın bez de denir.

29. Mevlana’nın mesnevisi 7 cilttir.

30. Mevlana’nın 7 öğüdü vardır.

31. Çocuklar 7 yaşında okula başlar.

32. İnsanın 7 çakrası vardır.

33. İnsanın yüzünde 7 delik vardır.

34. Katoliklerde 7 sakrament esastır.

35. Eski Yunan uygarlığında 7 akıllı adam varsayılmıştır.

36. Mitolojide 7 esas tanrı varsaymıştır.

37. Mısır’da Güneş tanrısı Ra 7 ruhludur.

38. Çin’de kutsal 7 element vardır.

39. Feng shui’de iletişim sayısı 7’dir.

40. Afrikalıların kwanza bayramı 7 sembollüdür.

41. Zulu süsleri 7 renklidir.

42. Eskimolarda kar 7 isimlidir.

43. Tatil haftanın 7. günündedir.

44. Haftanın 7 günü vardır.

45. Japonlarda rakamların en uğurlusu 7’dir.

46. Tarot falında 7 zafer vardır.

47. Harry Potter serisinde 7 kitap vardır.

48. Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır.

49. Hürmüz 7 kocalıdır.

50. Okyanusların sayısı 7’dir.

51. Boyunda 7 adet omur vardır.

52. 7 adet yön vardır.

53. Dünya 7 günde yaratılmıştır.

54. Bir Küp’te 7 boyut vardır (iç boyut dâhil)

55. İsrail halkı matem zamanı 7 gün yas tutar.

56. Hristiyanlıkta 7 mühür açılıyor, 7 kiliseye gönderiliyor, nihai yargı günü 7 boru çalınıyor.

57. İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan ve kapıdan geçerek tamamlanmaktadır.

58. Kâbe’de 7 minare vardır.

59. Bebeklerin dişleri ortalama 7 aylıkken çıkmakta ve 7 yaşında dökülmektedir.

60. Peygamberlerin çoğu 7 yıl çile çekmiştir.

61. Dernekler kanununa göre bir derneği kurmak için minimum üye sayısı 7’dir.

62. At nalında bulunan delik sayısı 7’dir.

63. İslamiyet 7’nci yüzyılda doğmuştur.

64. Budizm’in kurucusu Gautama Buddha’nın doğar doğmaz attığı adım sayısı 7’dir.

65. Milli piyango biletlerinde 7 rakam vardır.

7 sayısının önemine dair 7 farklı tespit;

1. Antik çağlardan beri önemli olmuştur. Birçok eski kültürde öne çıkmıştır. Bunların en ünlüsü, her dünya gezgini için bir kova listesi içeren dünyanın yedi harikasıydı – Büyük Giza Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Efes’teki Artemis Tapınağı, Olympia’daki Zeus Heykeli, Anıt Mezar Halikarnas, Rodos Heykeli ve İskenderiye Feneri.

2. Hemen hemen her büyük dinde önemi vardı. Eski Ahit’te dünya altı günde yaratıldı ve Tanrı yedinci güne dayanarak bugüne kadar kullandığımız yedi günlük haftanın temelini oluşturdu. Yeni Ahit’te yedi numara, Dünya’nın dört köşesinin Kutsal Üçlü ile birliğini simgeliyor. Yedi rakamı Vahiy Kitabı’nda da (yedi kilise, yedi melek, yedi mühür, yedi trompet ve yedi yıldız) yer alıyor.

Kur’an yedi gökten bahseder ve Müslüman hacılar Mekke’deki (İslam’ın en kutsal yeri) Kâbe’nin etrafında yedi kez yürürler. Hinduizm’de yedi yüksek dünya ve yedi yeraltı vardır ve Budizm’de yeni doğan Buda yükselir ve yedi adım atar.

3. Şans ve büyülü özelliklerle ilişkilidir. Yedi sadece kumar makinelerinde ikramiyeyi temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda birçok efsane ve folklor için de temel oluşturur. Örneğin, dünyanın çeşitli yerlerinde yedinci bir oğlunun yedinci oğlu hakkında inançları vardı, ona hem iyi hem de kötü çeşitliliğin büyülü güçleri ile donatılmış efsaneler vardı (örneğin, çocuğun Romen iken İrlanda folkloruna göre iyileştirici güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Folklor onun vampir olmasını öngördü)

4. Bellek kapasitemizle eşleşiyor. 1956’da Harvard Üniversitesi’nden George Miller, günümüzde psikolojide klasik gazetelerden biri olarak kabul edilen şeyi yazdı ve bu kitapta çoğu insanın kısa süreli hafızalarında yaklaşık yedi bilgi tutabildiğini gösterdi. Bu yüzden ABD ve diğer birçok ülkedeki (Türkiye dâhil) telefon numaralarında yedi basamak (alan koduna dayanmayan) olma eğilimi vardır – çoğu insanın hatırlayabileceği en fazla basamak olduğu için (cep telefonları kimsenin telefonunu hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırmış olsa da) numara, hatta kendi numaramız)

5. Yedi maddeyi tercih eden zihinsel kapasitemiz nedeniyle, yedi bilgi olarak sunulduğu sürece, yedi de dikkat sürelerimiz için iyi bir seçimdir.

6. Bir asal sayıdır. Asal sayılar sadece kendileri ve 1 sayısı ile bölünebilen ve uzun zamandır hem matematikçiler hem de matematikçi olmayanlar için özel olarak kabul edilen rakamlardır. Yedi, bazıları tarafından ilk 10 sayı içindeki en “asal” sayı olarak kabul edilir, çünkü bunu grup içinde çoğaltamazsınız, bu da onu bir tür Optimal Prime (en uygun zaman) yapar.

7. En popüler sayıdır. Matematikçi Alex Bellos, 44.000 kişiden favori numaralarını adlandırmasını istedi ve 4.000’den fazlası diğer numaralardan çok daha fazla olan 7 sayısını adlandırdı. Gerçekten de, insanlardan 1 ile 10 arasında bir sayı belirtmelerini isteyin ve çoğu, birçok sihirbazın bildiği gibi 7 rakamı söyleyecektir.

Özetle 7 sayısı kültürel, tarihsel, dini, sayısal ve psikolojik faktörlerin birleşimidir ve alacağımız kararlar üzerine katkıda bulunur. (Kaynak:turizmgunlugu.com/Can Bekin)