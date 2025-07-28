CoinTR Araştırma Departmanı’nın yayımladığı haftalık bültende, piyasadaki son gelişmelere ve teknik analizlere detaylı şekilde yer verildi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurması ve AB ürünlerine %15 oranında gümrük tarifesi uygulanacağının açıklanması, kripto piyasasında yukarı yönlü bir ivme yarattı. Yatırımcıların gözü ise bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ve 30 Temmuz’da yayımlanması beklenen ABD kripto para politikası raporunda.

Bitcoin'de Teknik Görünüm Güçlü

Bitcoin (BTC), haftasonu 117.900 dolara kadar gerilemesinin ardından pazartesi sabahı 119.800 dolara kadar yükseldi. Yazının yazıldığı an itibarıyla BTC 119.400 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik analizlere göre 119.000 – 119.500 bandı kısa vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin korunması halinde 121.000 – 122.000 dolar aralığı hedeflenebilir.

Zincir üstü verilerde, borsalardan net BTC çıkışlarının devam ettiği ve yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıdığı gözlemleniyor. Bu da satış baskısının düşük olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca kaldıraçlı short pozisyonların tasfiye edilmesi, yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Ethereum Spot ETF'lerine Rekor Giriş

Ethereum (ETH) haftaya güçlü başlayan diğer önemli birimlerden biri oldu. Cuma günü 3.700 dolar seviyelerinden gelen alımlarla ETH, 3.937 dolara kadar yükseldi. Spot Ethereum ETF’lerine gelen 452,7 milyon dolarlık günlük net giriş, bu alandaki en yüksek hacimli günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

BlackRock’un ETHA fonuna 440 milyon dolarlık dev giriş yapılırken, Grayscale ETHE fonundan 23,5 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Toplam spot Ethereum ETF büyüklüğü ise 20,66 milyar dolara ulaştı. Teknik olarak ETH için 3.900 seviyesi kısa vadeli destek, 3.950 – 4.000 aralığı ise güçlü direnç olarak öne çıkıyor.

XRP ve Solana’da Yatay Seyir

XRP tarafında ise daha sakin bir fiyatlama söz konusu. Hafta sonu 3,17 dolara kadar gerileyen XRP, 3,29 dolara yükselerek burada dengelendi. Zincir üstü verilere göre ağ aktivitesi yatay seyrederken, kısa vadeli direnç 3,35 dolar seviyesinde bulunuyor. Solana (SOL) ise %3,4 artışla 193,86 dolara yükseldi.

Kurumsal Alımlar Hız Kesmiyor

Kurumsal yatırımlar tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Japonya merkezli Metaplanet, 92,5 milyon dolar karşılığında 780 adet Bitcoin daha satın aldı. Şirketin toplam BTC varlığı 17 bin 132'ye ulaşarak yaklaşık 2 milyar dolara yükseldi. Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, tüm BTC’lerin ortalama 101 bin 30 dolardan alındığını açıkladı. Şirket, 2027 sonuna kadar 210 bin BTC tutarak toplam arzın %1’ini elinde bulundurmayı hedefliyor.

Öte yandan Ethereum yatırımcısı SharpLink Gaming de Ethereum biriktirme stratejisini sürdürüyor. Şirket, son olarak 295 milyon dolar değerinde 77 bin 210 adet ETH satın alarak toplam ETH miktarını 438 bin 17’ye çıkardı. SharpLink, bu hamlesiyle en büyük Ethereum hazinelerinden birine sahip hale geldi.

Mali Zorluklar İçindeki AI Şirketinden Bitcoin Hamlesi

Mali sıkıntılar yaşayan Japon yapay zeka şirketi Quantum Solutions ise yeni bir stratejiye yönelerek rezervlerine Bitcoin eklemeyi planladığını duyurdu. Şirket, alt kuruluşu GPT Pals Studio aracılığıyla 12 ay içinde kademeli olarak 3 bin BTC’ye kadar alım yapmayı hedefliyor. İlk etapta yapılacak 10 milyon dolarlık BTC alımı borçla finanse edilecek. Ancak şirketin finansal durumu, bu stratejinin sürdürülebilirliği açısından soru işaretleri taşıyor. Zira Quantum, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 1 milyon dolarlık zarar açıkladı ve sadece 940 bin dolarlık nakit varlığa sahip.

Sonuç: Tetikte ve Takipte Kalmak Gerek

Kripto para piyasası yeni haftaya olumlu başlasa da yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ABD’den gelecek olan ekonomik veriler ve politika açıklamaları, piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak. Kurumsal alımların artması ve spot ETF girişlerinin sürmesi, yükselişin devamı açısından kritik önemde.