YZ Kullananlar Öne Geçiyor, Ancak Yatırımlar Temkinli

Rapora göre perakendecilerin %56’sı üç yıldan uzun süredir yapay zekâ kullanırken, %47’si YZ’nin artık işlerinin merkezine yerleştiğini ifade ediyor. Katılımcıların %82’si, YZ teknolojilerini uygulayan firmaların rekabette avantaj sağladığını düşünüyor. Ancak sektör temsilcilerinin %75’i, ciddi yatırımlar öncesinde bu teknolojinin daha fazla istikrar kazanmasını bekliyor. Aynı zamanda %62’si, YZ yatırımlarından beklenen geri dönüş (ROI) konusunda hissedar baskısı hissettiğini belirtiyor.

Hedef: Gelir Artışı ve Verimlilik

YZ’ye yönelik yatırımlar artarken, bu yatırımların hedefleri de netleşiyor. Perakendecilerin %70’i gelirlerini artırmayı, %58’i ise verimliliklerini yükseltmeyi hedefliyor. YZ’ye ayrılan bütçelerde artış öngörülüyor; şirketlerin %67’si bu alandaki payı artırmayı planlıyor, %33’ü ise %20’nin üzerinde bir artış yapmayı öngörüyor.

Dönüşüm Sadece Teknolojiyle Değil, Stratejiyle Mümkün

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı, yapay zekânın yalnızca operasyonel süreçleri değil, müşteri deneyimlerini ve işletme modellerini de temelden dönüştürdüğünü vurguluyor. Mataracı, “Yapay zekâ sayesinde müşteri sadakati artık saniyeler içinde kazanılabilir ya da kaybedilebilir. Bu yüzden perakendecilerin sadece teknolojiye değil, aynı zamanda akıllı ve esnek stratejilere ihtiyaçları var” değerlendirmesinde bulunuyor.

Mataracı’ya göre, önümüzdeki beş yıl içinde YZ; çevrimiçi ve fiziksel alışveriş deneyimi arasındaki sınırları ortadan kaldırarak perakende sektörünü ‘zeki bir ekosistem’e dönüştürecek. Ancak bu dönüşümün kendiliğinden olmayacağına dikkat çeken Mataracı, net bir stratejik yol haritası, modern sistemler ve uzman danışmanların gerekliliğine işaret ediyor.

YZ’nin Önündeki Engeller: Belirsizlik, Veri ve Eski Modeller

Raporda, YZ’nin sunduğu avantajlara rağmen, dönüşüm sürecinin önünde ciddi bariyerlerin olduğu da belirtiliyor. Katılımcıların %60’ı bilgi kirliliğinden bunalmış durumda, %56’sı ise teknoloji sağlayıcılarının etkisi konusunda endişeli. Yalnızca %24’ü, YZ’yi dönüşümün merkezine alan net bir vizyona sahip olduklarını ifade ediyor.

Veri entegrasyonu da en büyük sorunlar arasında. Şirketlerin %74’ü veri yönetimini en büyük zorluk olarak tanımlarken, yalnızca %28’i sistem seviyesinde entegrasyona ulaşabilmiş. Ayrıca, eski işletme yapılarının YZ'nin ölçeklenmesine engel olduğu görülüyor; katılımcıların %46’sı halen tamamen geleneksel iş modelleriyle faaliyet yürütüyor.

KPMG Raporu, Yol Gösterici Bir Rehber Sunuyor

Sektör temsilcileri, araştırmalar ve küresel verilerle oluşturulan KPMG raporu, YZ dönüşümünü hayata geçirmek isteyen perakendecilere somut bir yol haritası sunuyor. Raporda, teknolojik yatırımların yanı sıra organizasyonel dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yapay zekâ ile yeniden şekillenen perakende sektörü, dijital geleceğe adım atarken sağlam stratejiler ve doğru yönlendirmelerle bu değişimden kazançlı çıkabilir.