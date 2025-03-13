İstanbul Lider Konumda Şubat ayında en fazla konut satışı, 19 bin 347 ile İstanbul’da gerçekleşirken, onu 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir takip etti. En düşük konut satışına sahip iller ise 24 satış ile Ardahan, 70 satış ile Tunceli ve 73 satış ile Bayburt oldu.

Ocak-Şubat Döneminde Satışlar Yüzde 29,1 Arttı Konut piyasasında yılın ilk iki ayında da hareketlilik sürdü. Ocak-Şubat döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artarak 224 bin 991 olarak kaydedildi.

İpotekli Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış Şubat ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artışla 16 bin 778 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar toplam satışların yüzde 14,9’unu oluştururken, Ocak-Şubat döneminde bu oran yüzde 127,3 artışla 33 bin 504’e ulaştı.

Diğer Satış Türlerinde 96 Bin 40 Konut El Değiştirdi İpotekli olmayan diğer konut satışları ise Şubat ayında yüzde 12,9 artarak 96 bin 40’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde bu rakam yüzde 20,1 artışla 191 bin 487 oldu.

İlk El Konut Satışlarında Yüzde 18,2 Artış Şubat ayında ilk el konut satışları yüzde 18,2 oranında artışla 33 bin 784 olarak gerçekleşti. İlk el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 29,9 olurken, Ocak-Şubat döneminde bu rakam yüzde 23,6 artarak 66 bin 569 oldu.

İkinci El Konut Satışları Yüzde 21 Arttı Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında yüzde 21 oranında artarak 79 bin 34 oldu. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde ise ikinci el konut satışları geçen yıla göre yüzde 31,6 artarak 158 bin 422 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları Azaldı Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 düşüşle bin 457’ye geriledi. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller 539 konut ile İstanbul, 503 konut ile Antalya ve 89 konut ile Mersin oldu. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışı ise yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4 olarak kaydedildi.

Rus Vatandaşları İlk Sırada Ülke uyruklarına göre değerlendirildiğinde, Şubat ayında en fazla konut satın alan yabancılar 256 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Rusları, 133 konut ile İranlılar ve 99 konut ile Iraklılar takip etti.

Türkiye genelinde konut piyasasında yaşanan hareketlilik, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından dikkat çekerken, yılın geri kalan döneminde bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu.