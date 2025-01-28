“Ülkemizin Sinerjisine Güveniyoruz”

Altay, zorlu geçen 2024 yılının ardından 2025’e umutla baktıklarını belirtti. İstanbul Mobilya Fuarı’na büyük bir yatırımla geldiklerini ifade eden Altay, şu sözleri kullandı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda ciddi bir ziyaretçi artışı var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizin insanına ve sinerjisine güveniyoruz. Bu güvenle yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımıza inanıyoruz. İki büyük standımızla buradayız ve bu stantların fuarın en dikkat çekici alanlarından biri olduğunu düşünüyoruz.”

“Ev Yaşam Alanlarını Renklendiren Bir Marka”

Konfor Mobilya’nın yıllara dayanan tecrübesiyle tüketicilere huzurlu ve ergonomik yaşam alanları sunduğunu belirten Altay, yatak üretimindeki başarılarına dikkat çekti:

“163.000 metrekarelik entegre üretim tesisimizle Türkiye’nin en önemli yatak üreticilerinden biriyiz. Tesisimizde müşterilerimize kesintisiz hizmet sunuyoruz. Hedefimiz, bayilerimizi ve satış noktalarımızı artırmakla birlikte, devasa üretim tesisimizi daha fazla çalışanla çok daha büyük bir aileye dönüştürmek.”

Hedef Pazar: Avrupa ve Hindistan

İhracat çalışmalarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Altay, dış ticaret birimlerinin yoğun şekilde çalıştığını belirtti:

“Hindistan’da düzenlenen mobilya fuarına katıldık. Hindistan bizim hedef pazarlarımızdan biri, ancak ülkemiz için en doğru ihracat alanlarının Avrupa ülkeleri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda görüşmelerimiz ve işbirliklerimiz devam ediyor.”

Spor ve Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek

Altay, Konfor Mobilya’nın sosyal sorumluluk projelerine ve spor faaliyetlerine verdiği öneme de değindi. İzmir’in sevilen iş insanlarından Feyzullah Bey ve Çetmen ailesinin, Göztepe Basketbol Takımı’nın yeniden üst lige çıkmasına destek olduklarını hatırlatan Altay, şunları söyledi:

“İzmir’den doğup Türkiye’ye mal olmak, dünyada ülkemizi temsil etmek büyük bir şereftir. Bu şerefe nail olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Büyük bir marka olmanın sorumluluklarından biri de sporu ve sporcuyu desteklemektir.”

Konfor Mobilya, İstanbul Mobilya Fuarı’nda sadece ürünleriyle değil, vizyoner yaklaşımı ve sektöre kattığı değerlerle de büyük beğeni topladı.