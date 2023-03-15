Zabıtadan market denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarının denetimini gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerde ürünlerin etiket fiyatlarını ve faturaları inceledi. Reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ayrıca denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenerek, market yetkililerine uyarılarda bulunuldu.