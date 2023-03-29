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Tepebaşı Merkez Camii’nde sona doğru
İZMİT BELEDİYESİ’NİN YAPIMINI ÜSTLENDİĞİ AMBARCI MAHALLESİ TEPEBAŞI MERKEZ CAMİİ’NDE ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI.
KOCAELİ 29.03.2023, 15:46
İzmit Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.
İzmit Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve Ambarcı Mahallesine kazandıracağı Tepebaşı Merkez Camii’nde sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. 337 metrekare kapalı, toplamda 415 metrekare alanda yapılan Ambarcı Camii’ndeki çalışmaları İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi İsmet Kınık, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa yerinde inceledi. Tepebaşı Merkez Camii’nin kısa sürede ibadete açılması planlanıyor.