Talus: "Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık"

Oyunu kullanan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Vatanımız ve milletimiz için, ülkemizin aydınlık yarınları, Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1029 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşları sandığa davet eden Talus, "Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımız ve milletimiz için, ülkemizin aydınlık yarınları, Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık. Bu sabah hepimizin ilk işi oyumuzu kullanmak olsun. Seçimlerde görevli tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Seçimler hayırlı olsun" diye konuştu.