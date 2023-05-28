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Talus: "Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık"
OYUNU KULLANAN AK PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANI ŞAHİN TALUS, "VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİN, ÜLKEMİZİN AYDINLIK YARINLARI, TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN OYUMUZU KULLANDIK. BU SABAH HEPİMİZİN İLK İŞİ OYUMUZU KULLANMAK OLSUN" DEDİ.
KOCAELİ 28.05.2023, 10:50
Oyunu kullanan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Vatanımız ve milletimiz için, ülkemizin aydınlık yarınları, Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık" dedi.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1029 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşları sandığa davet eden Talus, "Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımız ve milletimiz için, ülkemizin aydınlık yarınları, Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık. Bu sabah hepimizin ilk işi oyumuzu kullanmak olsun. Seçimlerde görevli tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Seçimler hayırlı olsun" diye konuştu.