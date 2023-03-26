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Solaklar Köprülü Kavşak Projesi’nde ilk kazma vuruldu
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETMESİ BEKLENEN YEŞİLOVA SOLAKLAR KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.
KOCAELİ 26.03.2023, 12:00
İzmit ilçesinde trafik yükünü hafifletmesi beklenen Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi için çalışmaları başlattı. Büyükşehir ekipleri şu anda İskefiye Caddesi, TEM Otoyolu kenarı ve DSM imalatlarını yapıyor. İskefiye Caddesi’nde zemin tespiti deneme kazıkları çakan, toprak sıyırma ve kazı işlerine devam eden ekipler, otoyol güvenliği için şantiye sahasının otoyol cephesine bakan kısmında ise tel çit montajı yaptı.