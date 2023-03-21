Sergiyi gezen öğrenciler ebru sanatına hayran kaldı

Kartepeli öğrenciler Kartepe Sanat Evi’nde sergilenen Ebruzen Hikmet Barutçugil’in eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret ederek, ebru sanatı hakkında bilgiler aldı.

Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Kartepe Sanat Evi’nde Ebruzen ve insan hazinesi Hikmet Barutçugil’in eserleri ilgi görüyor. Kartepe Anadolu Lisesi’nin Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, edebiyat öğretmeni Mustafa Özgül rehberliğinde Barutçugil’in eserlerini yakından inceledi. Ebruzen Hikmet Barutçugil’in Kartepe Sanat Evi’nde bulunan 64 eseri hakkında sergi görevlileri tarafından öğrencilere bilgi verildi. Özellikle barut tekniği kullanılarak yapılan eserler gençlerin dikkatini çekti. Ziyaret süresince öğrencilere uygulamalı olarak ebru eserleri hazırlama imkanı da sunuldu.

“Sanatla büyüyen bir nesil daha üretken, mutlu ve yetenekli olacaktır”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’mize kazandırdığımız Sanat Evi’mize gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla, insanıyla bütünleşmiş Kartepelilik ruhuna sahip bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Sanatla büyüyen bir nesil, daha üretken, daha mutlu ve yetenekli olacaktır” dedi.