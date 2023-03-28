SEDAŞ, modernize edilen Gölcük Operasyon Merkezi’ni hizmete açtı

SEDAŞ, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde deprem yönetmeliği kriterleri gözetilerek yapımı tamamlanan ve modern teknolojiyle buluşturulan yeni operasyon merkezini hizmete açtı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), kesintisiz sürdürdüğü altyapı yatırımlarına bir yenisini ilave etti. Yenilenen kurumsal yüzü ile hizmet vermeye başlayan SEDAŞ Gölcük Operasyon Merkezi, yeni deprem yönetmeliği kriterleri gözetilerek yapımı tamamlanan binasında hizmete başladı. 663 metrekare kapalı alana sahip, dinlenme alanları ve müşteri otoparkının yer aldığı yeni operasyon merkezinde 57 çalışan hizmet veriyor. SEDAŞ Üst Yönetim ekibinin katılımı ile açılışı yapılan binanın, çalışanlara daha konforlu ve işlevsel bir çalışma ortamı sağlamasının yanı sıra, müşterilere sunulan hizmet kalitesini de artırdığını belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Yeni binamız kurumsal operasyonel ihtiyaçlar değerlendirilerek oluşturulan bir konsept tasarım olarak hayata geçirilmiştir. Binamız operasyonlarımızın daha hızlı ve etkin yürütülmesinde kritik imkanlar sunacak ve iç iletişimimizi güçlendirerek müşteri memnuniyeti hedeflerimizde önemli bir ivme yakalamamızı sağlayacaktır” dedi.