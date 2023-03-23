Sanat Akademisi, İzmit’e gelen depremzede gençleri bekliyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, deprem bölgesinden gelen 8-18 yaş arası çocuk ve gençler için müzik eğitimlerine başlıyor. Gençler, 30 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek.

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede çalışmalarına devam ederken, ilimize göç etmek durumunda kalan depremzede ailelere de destek olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi Sanat Akademisi depremzede ailelerin 8-18 yaş arası çocukları için müzik eğitimi verecek. Faydalanmak isteyen çocukların 30 Mart’a kadar başvuru yapabileceği belirtildi.