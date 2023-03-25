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Patibüs ekibi Hatay’da hayvanların tedavi ve bakımlarını yapıyor
İZMİT BELEDİYESİ'NİN GEZİCİ MUAYENE ARACI PATİBÜS EKİBİ, HATAY’DA HAYVANLARI MUAYENE EDİP BAKIMLARINI YAPIYOR.
KOCAELİ 25.03.2023, 13:16
İzmit Belediyesi’nin gezici muayene aracı Patibüs ekibi, Hatay’da hayvanları muayene edip bakımlarını yapıyor.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün gezici muayene aracı Patibüs, afet bölgesinde depremden zarar gören hayvanların yaralarını sarmaya devam ediyor. Özveriyle çalışan ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Hatay Defne’deki tedavi merkezinde çalışmalara destek olmanın yanı sıra Samandağ ve Defne bölgesindeki sokak hayvanları ve ahır hayvanlarının bakım ve tedavilerini de gerçekleştiriyor. Patibüs ekibi, yaralı hayvanların tedavilerini gerçekleştirmeye ve rutin kontrollerini yapmaya devam edecek.