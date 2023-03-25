Patibüs ekibi Hatay’da hayvanların tedavi ve bakımlarını yapıyor

İzmit Belediyesi’nin gezici muayene aracı Patibüs ekibi, Hatay’da hayvanları muayene edip bakımlarını yapıyor.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün gezici muayene aracı Patibüs, afet bölgesinde depremden zarar gören hayvanların yaralarını sarmaya devam ediyor. Özveriyle çalışan ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Hatay Defne’deki tedavi merkezinde çalışmalara destek olmanın yanı sıra Samandağ ve Defne bölgesindeki sokak hayvanları ve ahır hayvanlarının bakım ve tedavilerini de gerçekleştiriyor. Patibüs ekibi, yaralı hayvanların tedavilerini gerçekleştirmeye ve rutin kontrollerini yapmaya devam edecek.