Minikler trafiği öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak haziran ayında faaliyete başlayan, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkında 3 farklı yaş grubuna eğitimler veriliyor. Teorik eğitim ve parkur eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. 12 ilçeden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi okullar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye sekmesinden elektronik olarak Trafik Eğitim Parkından eğitim randevusu talebi oluşturulabiliyor.

Okulların açıldığı eylül ayı itibariyle eğitim faaliyetleri yoğunlaşan Trafik Eğitim Parkında, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 5 seans eğitim veriliyor. Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden bu yana 2 bin 100 öğrenciye trafik eğitimi verdi.