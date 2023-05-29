Kuşların türlerini ve rotalarını belirleyecek çalışma: Halkalama istasyonu

Ormanya’daki kuş türlerinin belirlenmesi, göç rotaları ve davranışlarının incelenmesi amacıyla kurulan kuş halkalama istasyonu çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkında göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kuş halkalama istasyonunu kuruldu. İstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Ergün Bacak ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden Cemal Özsemir nezaretinde gerçekleşen halkalama ve gözlem çalışmaları dört mevsim devam edecek. Kuşların biyolojisi, ekolojisi, davranışı ve üreme verimliliği gibi konuların ele alındığı proje ilk etapta bir yıl boyunca devam edecek. İlk 7 günde 21 farklı türden 100’ün üzerinde kuş halkalanarak kayıt altına alındı.

Ormanya’nın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası veteriner hekim, biyolog ve araştırma görevlileriyle birlikte düzenli olarak kontrol ediliyor. Özel halkalarla kayıt altına alınan türler, uluslararası sistemde yer alan ve dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı, bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor.

Ormanya’daki kuş halkalama istasyonunda çalışmalar devam ederken belirlenen günlerde öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere kuş türleri tanıtılacak, göç hikayeleri anlatılıp, biyoçeşitlilikteki önemi vurgulanacak.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören ve rehabilitasyonu devam kuş türleri de halkalanıp, rehabilitasyon sonrası süreçlerinin takip edilmesi hedefleniyor. Veteriner hekim ve biyologların görev yaptığı Yaban Hastanesinde su kuşları, yırtıcılar ve bir çok göçmen kuş türüne tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.