KTO deprem bölgesinde

Körfez Ticaret Odası (KTO) heyeti deprem bölgelerini ziyaret ederek, ihtiyaçları not etti.

Körfez Ticaret Odası heyeti, ilgili komite üyeleri inşaat mühendisleri ve müteahhitler ile birlikte teknik incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgelerine gitti. Heyet, Kahramanmaraş’ta görev yapan Tahir Büyükakın’ı da ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Dulkadiroğlu ziyaretinde ise AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çalık ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Meclis Başkanı İbrahim Aracı ile teknik incelemelerde bulunan KTO ekibi, son olarak Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i ziyaret etti. KTO ekibi, bölge ihtiyaçları ile ilgili rapor tuttuktan sonra Kocaali’ye dönüş yaptı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu deprem bölgelerine ikinci gelişimiz. İlk gelişimize göre yaraların biraz daha sarıldığını gördük ama bu bölgelerimiz için daha yapacağımız çok işimiz var. Buradan çıkarılacak en büyük ders, deprem değil bina öldürür gerçeğidir. İnşallah Türk milleti olarak yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.