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Körfezli çocuklar Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi
KÖRFEZLİ ÇOCUKLAR RAMAZAN AYINDA HACİVAT-KARAGÖZ ETKİNLİĞİ İLE DOYASIYA EĞLENDİ.
KOCAELİ 25.03.2023, 13:37
Körfezli çocuklar Ramazan ayında Hacivat-Karagöz etkinliği ile doyasıya eğlendi.
Körfez Belediyesi, Ramazan ayında 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlk olarak çocuklara Hacıvat-Karagöz etkinliği düzenlendi. Kahkaha dolu etkinlikte çocuklar Tahta Bacak ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Program sonrasında da çocuklara şeker ikram edildi.