Körfezli çocuklar Hacivat-Karagöz ile doyasıya eğlendi

Körfezli çocuklar Ramazan ayında Hacivat-Karagöz etkinliği ile doyasıya eğlendi.

Körfez Belediyesi, Ramazan ayında 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlk olarak çocuklara Hacıvat-Karagöz etkinliği düzenlendi. Kahkaha dolu etkinlikte çocuklar Tahta Bacak ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Program sonrasında da çocuklara şeker ikram edildi.