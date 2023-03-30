Körfez’de Kütüphaneler Haftası kutlandı

Kütüphaneler Haftası çerçevesinde düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlçemizdeki kütüphane sayısını arttırıyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Çelik Sanayi Ortaokulu tarafından hazırlanan programa katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelik Sanayi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sonrasında hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Söğüt de çocukları tebrik ederken, “İlçemizdeki kütüphane sayımızı her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz, bunun da meyvelerini alıyoruz” dedi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.