Kocaeli’de 1 yılda 100 bina yıkıldı

Kocaeli’de 2022 yılında tehlike arz eden 100 bina yıkıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Körfez, Kartepe, Gölcük, Darıca, Derince ve İzmit’te gerekli yıkımlar yapıldı. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü’nce 2022 yılında 100 binanın yıkımı yapıldı. Bu binalardan biri ağır hasarlı, 44’ü orta hasarlı olarak belirlenirken, 55 de metruk bina yıkıldı.