Kocaeli Büyükşehir, Hatay Defne’de 120 konteyneri tamamladı

Kocaeli Büyükşehir’in Hatay Defne’de inşa ettiği Konteyner Kent’e, AFAD koordinasyonunda vatandaşlar taşınmaya başladı.

Hatay’ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 120 konteynere vatandaşlar, AFAD’ın koordinasyonunda yerleşmeye başladı. Konteyner kentte engelli, yaşlı ve hastası olan ailelere öncelik veriliyor. Vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayabileceği konteyner kentte, ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilecekleri kadın ve erkek mescitleri bulunuyor. Çocukların da eğlenmesini ve hoşça vakit geçirmesi için çocuk oyun alanı kuruldu.

Büyük oranda tamamlandı, bir başka konteyner kentin kurulumu sürüyor

Ekipler, Defne ilçesinde hastanenin yanında kurulan konteyner kentin yapımını büyük oranda tamamladı. Konteyner kentte az sayıdaki konteynerin elektrik, su ve diğer altyapının giderlerinin bağlantıları yapımına devam ediliyor. Ayrıca Büyükşehir, yine Defne ilçesindeki çadır kent yanındaki bir başka konteyner kentin kurulumunu da sürdürüyor.