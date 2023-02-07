Kartepe depremzedeler için tek yürek oldu

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı iş birliğinde yürütülen yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı iş birliğinde kampanya başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda 32 mahalle muhtarlıkları ve hizmet binasında toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Kısa sürede vatandaşların yoğun destek verdiği kampanyada deprem bölgelerine yorgan, battaniye, yastık ve ısıtıcı başta olmak üzere mont, kazak, hırka, bere, çorap, eldiven, bebek ve çocuk kıyafeti, bebek bezi, ıslak mendil, bebek maması, yağmurluk, konserve ve gıda, el feneri, pil, jenaratör ,powerbank ve ilk yardım malzemeleri içeren 3 tır ve 10 kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildi. Aynı zamanda 700 çadır ve deprem bölgelerinde çalışan sağlık personelleri için hazır gıda desteği yola çıkarıldı.

"Acı haberi duyar duymaz hemen aksiyon aldık"

Yaraların birlikte sarılacağına dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Acı haberi duyar duymaz hemen aksiyon aldık. İlk andan itibaren yardım araçlarımız bölgeye hareket etmeye başladı. Kartepeli hemşehrilerimin de inanılmaz yoğun desteğini görüyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Gün tek yürek olma günü, birlik olma günüdür. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde. AFAD ve Kızılay tüm çalışmaları koordine ediyor. Bizim de elimizden gelen her şey ve dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımız, o bölge görevli ya da gönüllü çalışanlarımız için. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

"İlave ekipler de yola çıkmak üzere hazırlanıyor"

Çok sayıda yardım malzemesi geldiğini ifade eden Kocaman, "Ne kadar yardım etsek de ihtiyaçlar çok fazla. Etkileri ve boyutları gün geçtikçe açığa çıkıyor. Bunun yanı sıra nakdi yardımda bulunmak isteyen yardımseverlerin de sayısı çok fazla. Bunun için en doğru yol AFAD hesaplarıdır. En önemli, hayati ihtiyaçların başında da kan bağışı geliyor. Kan vermek isteyenler en yakınlarındaki Kızılay kan merkezlerine gidebilirler. İş makinelerimiz ve kamyonlarımız deprem bölgesine gönderildi ve ilave ekipler de yola çıkmak üzere hazırlanıyor. İhtiyaçlar bitene kadar desteklerimiz devam edecek. Bu tarifsiz acıyı bir nebze olsun hafifletmek için gece gündüz tek yürek olarak çalışıyoruz" diye konuştu.