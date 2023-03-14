Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması ve vatandaşlara kolaylık olması amacıyla geçici seyahat kart ofisi açıyor. Daha önce Kandıra’da açılan geçici seyahat kart ofisi şimdi de Karamürsel’de açılıyor. Bu çerçevede, Karamürsel’de 15-24 Mart tarihlerinde 9 gün süreyle geçici hizmet alanı oluşturulacak. 15 Mart Çarşamba günü hizmete girecek geçici seyahat kart ofisi Karamürsel Belediyesi’nin zemin katında kuruluyor. Başvurular 08.30 ve 17.30 saatlerinde Karamürsel Belediyesi’nde gerçekleşecek. Vatandaşlar bu süre içinde indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden kolayca yapabilecek.