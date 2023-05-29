İzmit Belediyesi, kurtuluşun yıl dönümünde Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle Kocaeli Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını coşkuyla kutlayacak. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı dolayısıyla Kocaeli Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek. Geçtiğimiz sene Kurtuluş Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyon, bu sene bir kez daha Spor İşleri Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu ortaklığında Cephanelik Spor Tesisleri’nde 17 Haziran Cumartesi günü Kocaeli Ayak Tenisi Turnuvası adıyla iki kategoride (20 yaş altı ve 20 yaş üstü) gerçekleşecek.

Genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde şampiyonların belirleneceği turnuvanın kayıtları 14 Haziran saat 17.00’a kadar devam edecek.