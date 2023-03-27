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İzmit Belediyesi ekipleri, sel bölgesinde çamura saplanan iş makinesini kurtardı
SEL FELAKETİ SEBEBİYLE ADIYAMAN'DA YARDIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İZMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇAMURA SAPLANAN İŞ MAKİNASINI KURTARDI.
KOCAELİ 27.03.2023, 12:30
Sel felaketi sebebiyle Adıyaman’da yardım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinesini kurtardı.
İzmit Belediyesi ekipleri, sel felaketinin ardından hızlıca Adıyaman’ın Tut ilçesine ulaştı. Bölgedeki çalışmalara destek veren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinesi için harekete geçti. Mezitli Belediyesi’ne ait olan kepçe, uzun uğraşlar neticesinde çamurdan kurtarıldı.