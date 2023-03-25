İzmit Belediyesi, aşevi için gıda malzemesi ihalesine çıkıyor

İzmit Belediyesi Aşevinde kullanılmak üzere muhtelif gıda malzemesi alım işi ihalesi gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, aşevinde kullanılmak üzere muhtelif gıda malzemesi alım işi ihalesini 31 Mart’ta saat 10.00’da yapacak. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihalede teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhalede 67 kalem gıda ve şarküteri, 25 kalem meyve ve sebze, 11 kalem et ürünleri olarak 3 kısımdan oluşan toplam 103 kalem mal alımı yapılacak.