İZAYDAŞ’ta TİS görüşmeleri başladı

İZAYDAŞ’ta çalışan toplam 241 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısında 16 maddede anlaşma sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Yerel-Sen, TES-İŞ ve İZAYDAŞ’ın üst düzeyde temsil edildiği ilk toplantıda 16 idari maddeye imza atıldı. Genel müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin açılış toplantısına üst düzey katılım oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ,"Şirket olarak liberal piyasa rekabetiyle mücadele ediyoruz. TİS oturumlarında gerçekçi ve uygulanabilir görüşmeler bekliyoruz. Sözleşme aşamalarında her türlü pazarlığı yaparız. İmzayı attıktan sonra ise sözleşmemizin her maddesini harfiyen yerine getirmeye önem veririz" dedi.

“Hak edenin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz”

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı ise İZAYDAŞ ile 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını kaydederek, “Amacımız, çalışanların menfaatlerini, işverenin durumunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamak. Aynı sorumlulukla TİS görüşmelerini yürüteceğiz. Hak edenin hak ettiği ücreti almasını, işyerinin de bütünlüğünün bozulmamasını önemsiyoruz” diye konuştu. Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik ise konuşmasında, İZAYDAŞ’ın ilişkilerini en iyi şekilde yürüten işyerlerinden biri olduğunu belirterek bu görüşmelerin masada güzel bir şekilde biteceğine inandıklarını ifade etti. Görüşmelerin şirket yönetimi ve çalışanlar için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

64 madde ele alınacak

TES- İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ise, “Sektörde İZAYDAŞ’ın liderlik konumundan gurur duyuyoruz. Yıllardır süren sendikamız ile İZAYDAŞ arasındaki güven ortamının artarak devam etmesinden dolayı mutluyuz. Biz ne krizler, sıkıntılar gördük. Zor şartlar olsa da üye çalışanlarımızın mutlu olması için tarafların azami gayret sarf edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, 8. TİS görüşmelerinin taraflar için hayırlı şekilde sonuçlanmasını diledi. İZAYDAŞ’ta çalışan toplam 241 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, toplam 64 madde ele alınacak. İlk toplantıda 16 madde geçilirken kalan 48 maddenin görüşmesine 15 gün içerisinde devam edilecek. Sözleşme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak” ifadelerini kullandı.