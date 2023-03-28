İş yerinde kumar oynatıldığı denetimde ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence mekanına yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından Kartepe’de umuma açık eğlence iş yerinde denetim yapıldı. Denetim neticesinde İ.D. (57) isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Şahsa adli işlem yapılırken kumar oynayan 5 kişi hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Öte yandan, kumarda toplanan 745 liraya el konuldu.