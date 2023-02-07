İş adamından yardım çağrısı

İş adamı Nasuh İstanbuli depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. İstanbuli, "Devletten yardım alan bütün partiler yardımlarını depremzedelere aktarsın. Gün birlik olma günüdür" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen iş adamı Nasuh İstanbuli, "Hepimiz depremzede kardeşlerimiz için bir arada ve birlik içinde olmalıyız. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Devletten yardım alan bütün partiler yardımlarını depremzedelere aktarsın. Gün birlik olma günüdür. Hep birlikte hareket edildiği takdirde, birlikten kuvvet doğacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.