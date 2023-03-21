Gölcük Belediyesi Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor

Çok sayıda ekiple Hatay’da görev alan Gölcük Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, Hatay’da depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen içme suları ile çeşitli ihtiyaç malzemelerin Antakya ve Defne’de mahallelerdeki depremzedelere dağıtımları sürüyor. Dağıtımların yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım koordinesinde, Gölcük Belediyesi ve Hatay’ın tüm ilçelerindeki ekipler enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmalarını, kemirgen, larva mücadelesi, tuvalet ve saha temizliği çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Hatay’da her alanda çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.