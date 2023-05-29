Gölcük Belediyesi, askeri alanı bu yaz teslim alıyor

Gölcük Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandıracağı toplamda 50 dönümlük askeri alanı bu yaz teslim alacak.

Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, alanın teslim alınması için üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın esaslı onarımı ve Beyoğlu Deresi sınırına J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvarın Gölcük Belediyesi tarafından yapılması gerekiyordu. J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvar tamamlandı. Askeri alanın devralınması sonrasında alanda yapılacak Donanma Parkı 50 dönüme çıkarılarak, İzmit Körfezi ile buluşmuş olacak. Denize cephe ilave alanda Donanma Komutanlığı içerisindeki açık alanda sergilenen askeri objelerden oluşturulacak "Açık Hava Denizcilik Müzesi" yapılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Askeri lojmanlardaki onarımın bitmesi sonrası yaz aylarında teslim alacağımız alandaki ömrünü tamamlamış mevcut lojmanların da yıkılması sonrası oluşturacağımız Donanma Parkı ile donanma kenti Gölcük, çekim merkezi haline gelecek ve yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.