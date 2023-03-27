Geleneksel Ramazan eğlencesi yeniden yaşatıldı
DERİNCE BELEDİYESİ’NİN KENT MEYDANI’NDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERİ İLE ÇOCUKLAR HEM GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ HEM DE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİ YENİDEN YAŞADI.
Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşadı.
Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Çocuklar için özel olarak düzenlenen programlar birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da yalnız bırakmadığı çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşadı. Şenlikte eğlence parkuru, okçuluk, Karagöz-Hacivat, yarışmalar, sihirbaz gösterisi, yüz boyama, balon yapımı gibi etkinlikler yer aldı. Ayrıca çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.