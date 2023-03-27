Geleneksel Ramazan eğlencesi yeniden yaşatıldı

Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşadı.

Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Çocuklar için özel olarak düzenlenen programlar birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da yalnız bırakmadığı çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşadı. Şenlikte eğlence parkuru, okçuluk, Karagöz-Hacivat, yarışmalar, sihirbaz gösterisi, yüz boyama, balon yapımı gibi etkinlikler yer aldı. Ayrıca çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.