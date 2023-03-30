Dilovası Belediyesi Ramazan’da da depremzedelerin yanında

6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan “Asrın felaketi”nin ilk gününden itibaren afet bölgesinde yaraların sarılması için canla başla çalışan Dilovası Belediyesi; Ramazan ayında da depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Yaşanan büyük felaketin ardından tek yürek olan Dilovası; Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin organizasyonu ile deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremin ardından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde onlarca tır, Dilovası’ndan ihtiyaç bulunduğu afet bölgesine gönderildi. Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına 7’den 70’e tüm Dilovası halkı büyük destek verirken; Dilovası Belediyesi ekipleri ile afet bölgesinde tam saha deprem çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ikinci gününden itibaren deprem bölgesine giderek yaşanan felakete tanıklık eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibi, bir yandan enkaz çalışmalarına katılırken diğer taraftan yaraların sarılması içinde 24 saat sahada ve depremzedelerin yanında olmaya gayret gösteriyorlar. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Körfez Belediyesi; depremzedelerin yaşamlarını sürdürecekleri 150 konteynerden oluşacak konteyner kentin çalışmalarını da başlattılar.

Yaralar sarılıyor

Dilovası Belediyesi, Ramazan ayı münasebeti ile Dulkadiroğlu ilçesi Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde muhabbet çadırı kurdu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilk iftarını da depremzedelerle birlikte açarken, depremzede ailelerin ve çocukların moral ve motivasyonunu da artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyor. Başkan Şayir, depremin ardından yaraların sarılması için Dilovası halkıyla birlikte depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan büyük felaketin ardından birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu felaketin kısa sürede atlatılması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade ederken, özellikle çocukların deprem psikolojisini bir an üzerlerinden atmaları ve eski mutlu günlerine dönmeleri içinde onlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.