Derince’de Ramazan’a özel çocuk etkinlikleri

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Ramazan boyunca Kent Meydanı’nda çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan Çayhane ile Ramazan ayı boyunca ilçe halkına ev sahipliği yapacak olan Derince Belediyesi, bu özel günlerde çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ramazan ayı boyunca dokuz günü çocuklara ayıran Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikler 21.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleşecek. 24 Mart Cuma günü ilk programın gerçekleşeceği Derince Kent Meydanı’nda çocuklar için Karagöz ile Yarışmalar, Karagöz ve Hacivat, Sihirbaz Gösterisi, Kukla Gösterisi, Kaf Dağı Masalcısı / Yusuf Duru, Bubble Show, Balon Show ve Nasrettin Hoca ile Kıssadan Hisse etkinlikleri sahnelenecek.