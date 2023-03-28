Derince’de kick boksçular kuşak sevinci yaşadı

Derincespor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak töreninde 60 öğrenci bir üst kuşağa terfi etti.

Amatör branşlarda ses getiren Derincespor Kulübü, 21 branşta on binin üzerinde sporcuya eğitim imkanı sunarken kick boks branşı da çocuklar ve gençler yetiştiriyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde Murat Polat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kick boksçular bu kez kuşak sınavına katılmanın heyecanını yaşadı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın katılarak takip ettiği kick boks kuşak töreni sonunda 60 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, kuşak, sertifika ve ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, “Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.