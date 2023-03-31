Derince’de 2 bin 329 çocuk havuzla buluşuyor
DERİNCE BELEDİYESİ’NİN İLÇEDEKİ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLEDİĞİ "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİNDE 2 BİN 329 ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR.
Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinde 2 bin 329 çocuk eğitim görüyor.
Derince Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 329 öğrenciyi havuzla buluşturuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimleri uzman antrenörleri veriyor. Başkan Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, devam eden eğitimleri takip ederek bilgi aldı. Çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.