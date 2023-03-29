Darıca’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlenecek

Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenliyor. Darıca’da ikamet eden 18 yaş üstü erkeklere yönelik düzenlenen yarışma için randevular bugün başladı. Başvurular 9 Nisan’a kadar devam edecek.

Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenliyor. Etkinlikle Kur’an-ı Kerim’in sahih ve güzel okunmasının teşvik edilmesiyle özellikle gençlerin Kur’an-ı Kerim’e daha çok ilgi duymalarının sağlanması amaçlanıyor. Darıca’da ikamet eden 18 yaş üstü erkeklere yönelik düzenlenen yarışmaya bugün başlayan başvurular 9 Nisan’a kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin müracaat noktası ise Darıca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü olacak. Yarışmada başarılı olan ve dereceye girenlerden birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL ödül verilecek.