Çocuklar, İzmit’in geleceğinde söz sahibi olacak

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında kurulan Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Küçük yaşta büyük adımlar atacak olan çocuklar, nisan ayında genel kurul gerçekleştirerek başkan ve yönetimi belirleyecek.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında, çocukların kentin geleceğinde söz sahibi olabilecekleri Çocuk Meclisi kuruldu. İzmit Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısı bugün İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Tanışma toplantısında bir araya gelen çocuklar çalışmalarına 18 Şubat’ta başlayacak. Küçük yaşta büyük adımlar atacak olan çocuklar, nisan ayında genel kurul gerçekleştirerek başkan ve yönetimi belirleyecek.

"Yeri geldiğinde tartışacaklar, yeri geldiğinde kafa kafaya verecekler"

Çocukların geleceğine dair yapılan her yatırımın kıymetli olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu Çocuk Meclisi kurulduysa, çocuklarımızın fikir ve talepleri bizler için önemli olduğu için kuruldu. Onların pırıl pırıl fikirleri ile çocuklarımızın nasıl bir şehirde yaşamak istedikleri, belediyemizden beklentileri, nasıl bir okul ve nasıl bir mahalle, nasıl bir park, nasıl bir bahçe, nasıl bir çocuk oyun alanı ve nasıl bir kütüphane istiyorlar gibi taleplerini alabilmeyi hedefliyoruz. Tabii çocuklarımız da bu talepleri için kendi meclislerinde bir araya gelecek ve kararlarını kendileri alacak. Fikir ve düşüncelerini Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde konuşacaklar. Yeri geldiğinde tartışacaklar, yeri geldiğinde kafa kafaya verecekler" dedi.

"Çok güzel kararlar alacaksınız"

Çocukların 18 Şubat’ta çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Nisan ayı sonuna kadar 15 günde bir, yani ayda 2 defa bir araya geleceksiniz. Ben eminim ki çok güzel toplantılar yapacaksınız ve çok güzel kararlar alacaksınız. Nisan ayı sonunda da Çocuk Meclisi Genel Kurulunuz olacak. Başkan ve yönetiminizi seçeceksiniz. Tamamen özgür ve demokratik şartlar içerisinde gerçekleşecek. Ciddi bir seçim kampanyası yürütülecek. ’Ben de varım’ deme cesareti göstereceksiniz. Ben de bu kampanyaları merakla takip edeceğim" diye konuştu.

"Biz bu kentin çocuklarını çok önemsiyoruz"

"Bugün sizlerle bir ilki paylaşıyoruz" diyen İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise "Biz bu kentin çocuklarını çok önemsiyoruz. Onları çalışmalarımıza katmak, onların gelişimlerine katkı sunmak ve fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Çocuk Meclisi üyesi çocuklarımızın en yakın zamanda kendi yaş ve becerilerine uygun işlerde kendi rızasıyla çalışma, zaman kullanımında özerkliğe sahip olma, eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırabilme, sanat ile ilgili faaliyetlerden faydalanabilme, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair duyarlılık kazanma, özgüven, öz yeterlilik ve öz farkındalığa sahip olma, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme, toplumsal duyarlılıklarını ifade etme kabiliyetlerine sahip olduklarına şahit olacağız" şeklinde konuştu.