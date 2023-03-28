Çenesuyu üstgeçidinin köprü montajı yapıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Çenesuyu’nda bulunan eski üstgeçit yerine yapılan asansörlü yaya üstgeçidinin kuzey kısmında köprü montajı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu’nun Derince Çenesuyu mevkiinde yapılan üstgeçidin kuzey kısım köprü montajı tamamlandı. Trafiğe engel olmamak ve güvenlik önlemi olarak gece geç saatlerde gerçekleştirilen montaj çalışmaları sabaha kadar sürdü. Çenesuyu üstgeçidinin kuzey kısım köprü montajı için kuzey yan yol trafiğe kapatıldı, vinçle 3 parça birleştirilerek monte edildi. Çenesuyu’na yapılan çelik yaya üst geçidi 69 metre uzunluğunda ve 3,15 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve asansörlü olacak.